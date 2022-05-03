Електропостачання у Бородянці повністю відновлять до 8 травня, - ОВА
В Бородянці триває відновлення електропостачання. Усі роботи планується завершити до 8 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Олексія Кулеби.
"Усі 5 підстанцій уже під напругою. У Бородянці залишається непідключеною одна вулиця, крім того, частково підключені 8 населених пунктів громади", - розповів він.
Що стосується газопостачання, то його вже відновлено до 4101 абонента.
"У 10 населених пунктів громади газ вже подано. Продовжуються роботи з підключення кожного абонента окремо", - стверджує Кулеба.
А ось перебої з водопостачанням поки, за його словами, усунути не вдається.
"Водопровідні мережі селища набрано водою. Однак через суттєві пориви та руйнування запірних арматур виникають перебої з постачанням води. Фахівці продовжують роботу", - резюмує очільник регіону.
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