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Електропостачання у Бородянці повністю відновлять до 8 травня, - ОВА

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Бородянка, Вівторок 03 травня 2022 16:54
Електропостачання у Бородянці повністю відновлять до 8 травня, - ОВА Фото: Бородянка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Бородянці триває відновлення електропостачання. Усі роботи планується завершити до 8 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Усі 5 підстанцій уже під напругою. У Бородянці залишається непідключеною одна вулиця, крім того, частково підключені 8 населених пунктів громади", - розповів він.

Що стосується газопостачання, то його вже відновлено до 4101 абонента.

"У 10 населених пунктів громади газ вже подано. Продовжуються роботи з підключення кожного абонента окремо", - стверджує Кулеба.

А ось перебої з водопостачанням поки, за його словами, усунути не вдається.

"Водопровідні мережі селища набрано водою. Однак через суттєві пориви та руйнування запірних арматур виникають перебої з постачанням води. Фахівці продовжують роботу", - резюмує очільник регіону.

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Линия электропередач Бородянка Газ Водопостачання
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