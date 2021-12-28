В Кабмине предлагают не отключать свет зимой, даже из-за ремонта

Единственная причина отсутствия электроснабжения в квартире, доме, районе или городе - проведение аварийных ремонтов. Минэнерго планирует обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии во время отопительного сезона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра энергетики Германа Галущенко во время брифинга.

По словам Галущенко, частные операторы, обязаны предоставлять бесперебойную поставку электроэнергии, даже в случае проведения плановых или же аварийных ремонтов.

"Единственная причина отсутствия электроснабжения - это проведение плановых или аварийных ремонтов. Но такие операторы являются частными и на них все равно возлагается обязанность обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии", - заявил министр энергетики.

В то же время как отметил Галущенко, в Минэнерго планируют бороться с отключением от электроснабжения в отопительный период в случае отсутствия альтернативного питания.

"Мы обратились к НКРЭКУ с просьбой провести проверки и принять меры, чтобы не допустить такого в будущем... Мы считаем, что любые такие планы ремонтов в отопительный сезон являются недопустимыми и будем вести коммуникацию с операторами, чтобы такие ремонты прекратились", - добавил министр.