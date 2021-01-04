Электронный билет в Киеве снова перенесли: названы сроки

Киевская городская государственная администрация (КГГА) отложила полный переход на единый электронный билет в транспорте. Введение е-билета отложили с 1 января на 1 июля 2021 года.

Соответствующее распоряжение от 30 декабря 2020 года обнародовано на сайте КГГА.

Документом вносятся изменения в распоряжение от 22 октября 2018 года N1887 "Об утверждении Порядка функционирования автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности".

Напомним, в июне заместитель председателя КГГА Марина Хонда заявила, что Киевские власти могут отложить полный переход на единый электронный билет в транспорте. Перенос сроков возможет в связи с вопросами проезда для льготников из других регионов Украины.

Отметим, Киевская власть приняла решение продлить право на бесплатный проезд для льготников из других городов. До этого планировалось, что с 1 июля 2020 года они должны оплачивать проезд и требовать компенсацию в органах социальной защиты по месту регистрации.