ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Электронный билет в Киеве снова перенесли: названы сроки

Автор: Александр Белоус

Переход отложили на 1 июля

Киевская городская государственная администрация (КГГА) отложила полный переход на единый электронный билет в транспорте. Введение е-билета отложили с 1 января на 1 июля 2021 года.

Самые читаемые новости

Соответствующее распоряжение от 30 декабря 2020 года обнародовано на сайте КГГА.

Документом вносятся изменения в распоряжение от 22 октября 2018 года N1887 "Об утверждении Порядка функционирования автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности".

Напомним, в июне заместитель председателя КГГА Марина Хонда заявила, что Киевские власти могут отложить полный переход на единый электронный билет в транспорте. Перенос сроков возможет в связи с вопросами проезда для льготников из других регионов Украины.

Отметим, Киевская власть приняла решение продлить право на бесплатный проезд для льготников из других городов. До этого планировалось, что с 1 июля 2020 года они должны оплачивать проезд и требовать компенсацию в органах социальной защиты по месту регистрации.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевтранспорт