Електронний кабінет пацієнта: що робити, коли в системі з'явились неіснуючі записи
У разі виявлення недостовірних записів до лікаря у електронному кабінеті пацієнта, йому слід уточнити ймовірні похибки в особистого лікаря та звернутись за необхідності на гарячу лінію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.
У НСЗУ пояснюють, що іноді трапляються ситуації, коли пацієнти - користувачі якоїсь із медичних інформаційних систем - виявляють у своєму особистому кабінеті візити до лікаря, яких насправді не було.
В такому випадку варто, при наявності можливості, з'ясувати у лікаря який вніс таку інформацію до електронної медичної картки, чому так сталось. Можливо, сталася помилка.
"У такому разі важливо ввічливо вказати на помилку та попросити видалити інформацію про недостовірний візит", - зазначають в НСЗУ.
Якщо сконтактувати з лікарем неможливо, варто звернутись безпосередньо до керівництва медзакладу, в якому зафіксовано візит.
Якщо ж пацієнт бачить регулярні недостовірні візити, внесені в одному й тому ж медичному закладі, це може бути зловживанням зі сторони лікарів. У такому разі подайте скаргу до Національної служби здоров'я за номером 16-77, або за посиланням.
"Кожна скарга перевіряється та у випадку можливого порушення НСЗУ реагує", - йдеться в повідомленні.
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