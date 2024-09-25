Електронна автоцивілка — поліс майбутнього

Кожен власник авто повинен мати страховий поліс Автоцивілку. Це вимоги закону та безпеки. Без Автоцивілки водій потрапляє у фінансові проблеми та порушує закон, що призводить до стресів та штрафів. В останні роки водії можуть обирати між паперовим та електронним полісом. Чи має електронна Fвтоцивілка якісь переваги? Безумовно, бо це - поліс майбутнього. Чому це так, розбираємо у матеріалі.

Що пропонує Автоцивілка

Пригадаємо спочатку, що власне забезпечує Автоцивілка.

Захист водія та пасажирів.

Автоцивілка, чи ОСЦПВ, забезпечує покриття збитків, завданих третім особам у випадку ДТП. Вона покриває витрати на лікування постраждалих, а також матеріальні збитки.

Відповідність законодавству

Згідно з українським законодавством, всі власники транспортних засобів повинні мати чинну Автоцивілку. Її відсутність може призвести до штрафів і інших правових наслідків. Наявність поліса Автоцивілки гарантує, що ви виконуєте вимоги закону і захищаєте себе від непередбачених витрат.

Психологічний спокій

Маючи Автоцивілку, ви не створите проблем іншим людям та будете відчувати себе впевненіше на дорозі. Це зніжує рівень стресу і дозволяє зосередитися на безпечному водінні.

Переваги електронної Автоцивілки

Водій може придбати класичну паперову Автоцивілку. Але електронна Автоцивілка забезпечить додаткові переваги, на які варто звернути увагу.



1. Зручність оформлення та використання



Електронні поліси можна оформити онлайн, що дозволяє заощадити час і уникнути необхідності відвідувати офіс страхової компанії. Для цього достатньо мати доступ до інтернету і кілька хвилин вільного часу. Після оформлення поліс автоматично надходить на електронну пошту, що забезпечує його зручне зберігання та доступність у будь-який час.

У страховій ARX така процедура займає 5-7 хвилин, все можна зробити за допомогою смартфону на сайті компанії. При цьому Автоцивілка від ARX одна з найнадійніших на ринку.

Онлайн можна придбати як класичну Автоцивілку, так і розширений її варіант. В ARX це Автоцивілка «Все включено». Це комплексний страховий продукт, що включає у себе обов’язкову автоцивілку, добровільну автоцивілку та КАСКО «Прямий захист».



2. Моментальна перевірка та контроль



Електронний поліс автоцивілки реєструється в базі даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), що дозволяє миттєво перевірити його чинність через інтернет або мобільний додаток. Це особливо зручно під час перевірок на дорозі або у випадку ДТП, коли необхідно швидко підтвердити наявність страхування.



3. Екологічність



Використання електронних полісів зменшує потребу у папері, що сприяє збереженню довкілля. Це відповідає сучасним тенденціям зменшення впливу людської діяльності на екосистему і допомагає зробити світ чистішим.



4. Мобільні застосунки

Багато страхових компаній пропонують мобільні застосунки, що дозволяють керувати своїм полісом. Це робить взаємодію з страховиком максимально простою і зручною.

MyARX, застосунок страхової ARX, дозволяє клієнтам зберігати усі договори, спілкуватися з компанією, слідкувати за етапами страхової справи, відстежувати договори родини, купувати нові договори. Він працює як ваш власний страховий офіс.

Автоцивілка онлайн у новому законі



з 1 січня 2025 року набирає чинності новий закон про Автоцивілку. Закон передбачає багато змін, у тому числі велике місце відведено електронному ОСЦПВ.

Важливим стане перехід на електронний поліс або відмова від паралельного існування паперового бланка поліса, як це відбувається сьогодні. Клієнт зможе миттєво перевірити, чи його поліс дійсний в централізованій базі даних Моторного бюро ( МТСБУ). Це значно покращить ситуацію з шахрайством та фальшивими полісами, дасть можливість регулятору швидко реагувати у випадку банкрутства компанії, а МТБСУ виплачувати відшкодування потерпілим.

Тож електронні поліси Автоцивілки пропонують численні переваги, що робить їх більш зручними, безпечними і екологічними порівняно з паперовими. У сучасному світі, де цифрові технології стають все більш затребуваними, електронні поліси варті уваги водія, і в ARX вам запропонують найкращий варіант.