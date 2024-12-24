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Електромобілі у лідерах: українці у листопаді придбали майже тисячу авто з Китаю

Вівторок 24 грудня 2024 17:59
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Електромобілі у лідерах: українці у листопаді придбали майже тисячу авто з Китаю Фото: українці у листопаді придбали майже тисячу авто з Китаю (byd.com)
Автор: Константин Широкун

Впродовж минулого місяця українці придбали 822 легкових авто, ввезених з Китаю. Зазначається, що це на 37% менше, у порівнянні з листопадом 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Цікаво, що з цієї кількості: нових – 698 од. (-23%), а вживаних – 124 од. (-69%) од. Таким чином, автомобілі китайського походження охопили 13% ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" у листопаді становила менше 1%.

Абсолютна більшість легкових авто з Китаю були електромобілями, на них припало понад 80%.

Найпопулярніші моделі нових легкових авто китайського походження:

  • Honda M-NV - 99 од.;
  • BYD Song Plus - 91 од.;
  • Zeekr 001 - 73 од.;
  • Volkswagen ID.4 - 71 од.;
  • Audi Q4 e-tron - 35 од.

Нагадаємо, що впродовж листопада український автопарк поповнили 14,7 тисячі вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом. Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року – майже на третину.

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Електромобілі Автомобільний ринок
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