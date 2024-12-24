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Электромобили в лидерах: украинцы в ноябре приобрели почти тысячу авто из Китая

Вторник 24 декабря 2024 17:59
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Электромобили в лидерах: украинцы в ноябре приобрели почти тысячу авто из Китая Фото: украинцы в ноябре приобрели почти тысячу авто из Китая (byd.com)
Автор: Константин Широкун

В течение прошлого месяца украинцы приобрели 822 легковых авто, ввезенных из Китая. Отмечается, что это на 37% меньше, по сравнению с ноябрем 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

Интересно, что из этого количества: новых - 698 ед. (-23%), а подержанных - 124 ед. (-69%) ед. Таким образом, автомобили китайского происхождения охватили 13% рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" в ноябре составила менее 1%.

Абсолютное большинство легковых авто из Китая были электромобилями, на них пришлось более 80%.

Самые популярные модели новых легковых авто китайского происхождения:

  • Honda M-NV - 99 ед;
  • BYD Song Plus - 91 ед;
  • Zeekr 001 - 73 ед;
  • Volkswagen ID.4 - 71 ед;
  • Audi Q4 e-tron - 35 ед.

Напомним, что в течение ноября украинский автопарк пополнили 14,7 тысячи подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортированных авто с пробегом. Относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года - почти на треть.

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Электромобили Автомобильный рынок
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