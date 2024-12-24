Электромобили в лидерах: украинцы в ноябре приобрели почти тысячу авто из Китая

В течение прошлого месяца украинцы приобрели 822 легковых авто, ввезенных из Китая. Отмечается, что это на 37% меньше, по сравнению с ноябрем 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром ".

Интересно, что из этого количества: новых - 698 ед. (-23%), а подержанных - 124 ед. (-69%) ед. Таким образом, автомобили китайского происхождения охватили 13% рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" в ноябре составила менее 1%.

Абсолютное большинство легковых авто из Китая были электромобилями, на них пришлось более 80%.

Самые популярные модели новых легковых авто китайского происхождения:

Honda M-NV - 99 ед;

BYD Song Plus - 91 ед;

Zeekr 001 - 73 ед;

Volkswagen ID.4 - 71 ед;

Audi Q4 e-tron - 35 ед.

Напомним, что в течение ноября украинский автопарк пополнили 14,7 тысячи подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортированных авто с пробегом. Относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года - почти на треть.