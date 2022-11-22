Електрогенератори збільшили попит на паливо в Україні: що буде з цінами

Несподіване зростання попиту

"В останні дні на ринку в Україні спостерігається певний дискомфорт. Дефіциту немає, паливо на АЗС є скрізь. Але відчувається несподіваний попит, на який ніхто не чекав. Зазвичай листопад - це "мертвий" місяць, мертвий сезон, коли споживання падає", - сказав він зазначив, що трейдери не закуповували на цей час великих обсягів.

Куюн вважає, що основним фактором, який спричинив зростання попиту, стало використання електрогенераторів через перебої з електрикою в Україні. За його словами, бензиновий генератор використовує до 10 літрів палива на день, що можна порівняти з денною витратою легкового автомобіля.

"Генератор по суті - це машина. Ми бачимо зростання попиту на бензин. Це проявляється попит з боку парку генераторів, який збільшується. Звучать цифри десятки тисяч. Вважайте, що це десятки тисяч нових машин у країні", – розповів експерт, зазначивши, що "Ми тільки на початку шляху, а це фактор починає впливати на ринок".

Ситуація на європейському ринку

Як зазначив Куюн, на європейському ринку зараз ситуація напружена "з приводу майбутнього ембарго на російську нафту з 5 грудня, а потім і на нафтопродукти з 5 лютого".

"Ми бачимо, що європейські компанії почали активно контрактувати, створюючи запаси нафтопродуктів", - сказав він.

За його словами, ціна нафти на світовому ринку впала до 86 доларів за барель, що навіть нижче, ніж до війни. Разом з тим, зростають ціни на нафтопродукти, що пов'язано зі збільшенням премії по всьому ланцюжку, у тому числі перевізників.

"Надлишку палива на зовнішньому ринку немає, є навіть дефіцит у Європі. Тому, якщо говорити про зростання цін, то слід говорити про націнки", - повідомив експерт, зазначивши подорожчання фрахту.

Що буде з цінами

Куюн повідомив, що роздрібні ціни на пальне в Україні останнім часом зросли на 0,5-1,0 гривні. "Але "мертвий сезон" ніхто не скасовував, тому споживання саме промислове сильно провалилося з сезонних міркувань", - сказав він.

"Для ринку немає нових обсягів, влітку такі обсяги й так постачали", - додав експерт.

Куюн вважає, що ринок може впоратися із ситуацією, а трейдери знайдуть додаткові обсяги, оцінивши зростання попиту для електрогенераторів.

"Для цього є всі можливості інфраструктурні та транспортні. Просто це несподівано, бо ніхто не тримав запас під генератори", - додав він.

Експорт вважає, що підвищення цін на паливо на АЗС було викликане бажанням трохи збити попит, що виник, "пригасити продажі на період, поки не будуть законтрактовані додаткові обсяги".