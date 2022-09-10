Электроэнергия в Восточной Европе стоит в 5 раз дороже, чем в Украине, - "Оператор рынка"

Средняя биржевая цена на электроэнергию в странах Восточной Европы 10 сентября составила 392 евро за МВт.ч. (14,57 грн / кВт.ч.), что почти в 5 раз дороже, чем в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное предприятие "Оператор рынка" в Telegram .

В частности, в Венгрии, Словакии и Чехии оптовая цена электроэнергии 10 сентября составляет 392 евро/МВт.час.

При этом в Украине биржевая цена остается на уровне 3,3 грн/кВт.ч. или 85 евро за МВт.ч. Это почти в 5 раз ниже, чем в соседних странах ЕС.

По данным Европейской комиссии, по состоянию на конец I квартала 2022 года в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.