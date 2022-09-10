Електроенергія у Східній Європі коштує у 5 разів дорожче, ніж в Україні, - "Оператор ринку"
Фото: електроенергія у Східній Європі коштує у 5 разів дорожче, ніж в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Середня біржова ціна на електроенергію в країнах Східної Європи 10 вересня склала 392 євро за МВт.год. (14,57 грн/кВт.год.), що майже в 5 разів дорожче, ніж в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне підприємство "Оператор ринку" у Telegram.
Зокрема, в Угорщині, Словаччині та Чехії оптова ціна електроенергії 10 вересня становить 392 Євро/МВт.годину.
При цьому в Україні біржова ціна залишається на рівні 3,3 грн/кВт.год. або 85 євро за МВт.год. Це у майже 5 разів нижче, ніж у сусідніх країнах ЄС.
За даними Європейської комісії станом на кінець I кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.