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Електроенергія у Східній Європі коштує у 5 разів дорожче, ніж в Україні, - "Оператор ринку"

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Субота 10 вересня 2022 19:15
Електроенергія у Східній Європі коштує у 5 разів дорожче, ніж в Україні, - "Оператор ринку" Фото: електроенергія у Східній Європі коштує у 5 разів дорожче, ніж в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Середня біржова ціна на електроенергію в країнах Східної Європи 10 вересня склала 392 євро за МВт.год. (14,57 грн/кВт.год.), що майже в 5 разів дорожче, ніж в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне підприємство "Оператор ринку" у Telegram.

Зокрема, в Угорщині, Словаччині та Чехії оптова ціна електроенергії 10 вересня становить 392 Євро/МВт.годину.

При цьому в Україні біржова ціна залишається на рівні 3,3 грн/кВт.год. або 85 євро за МВт.год. Це у майже 5 разів нижче, ніж у сусідніх країнах ЄС.

Електроенергія у Східній Європі коштує у 5 разів дорожче, ніж в Україні, - &quot;Оператор ринку&quot;

За даними Європейської комісії станом на кінець I кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.

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