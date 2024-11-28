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Електричний Range Rover повністю розсекретили на офіційних фотографіях

Фото: Range Rover повністю розсекретили на офіційних фотографіях (media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

Електричний Range Rover повністю розкрив свою зовнішність на офіційних фотографіях. Перед прем'єрою Range Rover Electric випробували у спекотному кліматі ОАЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Фотографії новинки було зроблено в пустелі ОАЕ під час випробувань Range Rover Electric у спекотному кліматі – температура за бортом доходила до +50 градусів за Цельсієм. Зимові тести проходили у Швеції навесні при -40 градусах.

Судячи з фото, у Range Rover Electric заглушка на місці решітки радіатора з невеликими горизонтальними прорізами, а ззаду відсутні парубки вихлопної системи. З боків за передніми арками розташовані U-подібні елементи сріблястого кольору, вузькі хромовані вставки є ззаду під третіми стійками.

Відомо, що електричний Range Rover базується на платформі MLA. У електропозашляховика буде 800-вольтова електросистема, а технічні характеристики цілком можна порівняти з Range Rover з V8 під капотом. Тобто очікується віддача на рівні 600 кінських сил і розгін з місця до "сотні" за 4,5 секунди.

Раніше повідомлялося, що електромобіль отримає активну систему шумоподавлення, а також зможе долати брід глибиною до 850 міліметрів. Виробництво Range Rover Electric організують на заводі JLR у британському Соліхаллі, де збирають усі модифікації Range Rover.

 

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