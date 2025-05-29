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Електричний монстр: пікап GMC Hummer вперше помітили в Україні

Четвер 29 травня 2025 15:31
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Електричний монстр: пікап GMC Hummer вперше помітили в Україні Фото: пікап GMC Hummer вперше помітили в Україні (instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a)
Автор: Константин Широкун

В Україні вперше помітили потужний електричний пікап GMC Hummer. У рух електромобіль приводить тримоторна силова установка потужністю 1014 кінських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Topcars_ua.

Серійне виробництво пікапів GMC Hummer EV було запущено 17 грудня 2021 на заводі Factory Zero в Детройті, а в продаж модель надійшла наприкінці 2022-го. В даний час Hummer EV доступний у двох варіантах: пікап та позашляховик. В його основі лежить модульна платформа із незалежною підвіскою всіх коліс та батареєю Ultium.

Електричний монстр: пікап GMC Hummer вперше помітили в Україні

Ємність літій-іонної батареї Ultium становить 212,7 кіловат-години, і на одному її заряді електромобіль може проїхати до 500 кілометрів. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці у 170 кілометрами на годину. Ціни на автомобіль у США починаються від 112 500 доларів.

Електричний монстр: пікап GMC Hummer вперше помітили в Україні

У оснащення моделі включені прозорі панелі знімного даху, вбудована в задній борт пікапа акустична система Kicker та опціональний пакет обладнання Extreme Off-Road Package. Варто зазначити, що GMC Hummer на українському ринку офіційно не представлений.

Електричний монстр: пікап GMC Hummer вперше помітили в Україні

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