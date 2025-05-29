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Электрический монстр: пикап GMC Hummer впервые заметили в Украине

Четверг 29 мая 2025 15:31
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Электрический монстр: пикап GMC Hummer впервые заметили в Украине Фото: пикап GMC Hummer впервые заметили в Украине (instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a)
Автор: Константин Широкун

В Украине впервые заметили мощный электрический пикап GMC Hummer. В движение электромобиль приводит трехмоторная силовая установка мощностью 1014 лошадиных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Topcars_ua.

Серийное производство пикапов GMC Hummer EV было запущено 17 декабря 2021 года на заводе Factory Zero в Детройте, а в продажу модель поступила в конце 2022-го. В настоящее время Hummer EV доступен в двух вариантах: пикап и внедорожник. В его основе лежит модульная платформа с независимой подвеской всех колес и батареей Ultium.

Электрический монстр: пикап GMC Hummer впервые заметили в Украине

Емкость литий-ионной батареи Ultium составляет 212,7 киловатт-часа, и на одном ее заряде электромобиль может проехать до 500 километров. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 170 километрами в час. Цены на автомобиль в США начинаются от 112 500 долларов.

Электрический монстр: пикап GMC Hummer впервые заметили в Украине

В оснащение модели включены прозрачные панели съемной крыши, встроенная в задний борт пикапа акустическая система Kicker и опциональный пакет оборудования Extreme Off-Road Package. Стоит отметить, что GMC Hummer на украинском рынке официально не представлен.

Электрический монстр: пикап GMC Hummer впервые заметили в Украине

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