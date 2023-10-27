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Ель Класіко, вистава Ф'юрі, дербі Манчестера і фінал регбі: анонс вихідних у спорті

П'ятниця 27 жовтня 2023 17:15
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Ель Класіко, вистава Ф'юрі, дербі Манчестера і фінал регбі: анонс вихідних у спорті Фото: "Вершкові" знову приїдуть до Каталонії (marca.com)
Автор: Антон Федорців

Протистояння Барселони та Мадрида, фінал Кубка світу з регбі, боксерський поєдинок Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нганну, міська битва в дощовому Манчестері та мексиканський етап Формули-1 відбудуться в прийдешній вікенд.

Короткий анонс головних спортивних подій найближчих вихідних – у матеріалі РБК-Україна.

"Барселона" – "Реал"

28 жовтня, 17:15, Барселона, "Естадіо Олімпіко", трансляція на MEGOGO

До класичного протистояння в Ла Лізі гранди Іспанії підходять у доброму гуморі. І "Барса", і "Реал" посеред тижня перемогли в Лізі чемпіонів, а в чемпіонаті йдуть в першій трійці. Ціна Ель Класіко висока – переможець, імовірно, стане одноосібним лідером. У попередньому сезоні команди обмінялися перемогами, тож однозначного фаворита назвати важко.

Нова Зеландія – ПАР

28 жовтня, 22:00, Сен-Дені, "Стад де Франс", трансляція на Rugby Pass TV

До вирішального поєдинку підійшов Кубок світу з регбі. У півфінальній стадії обійшлося без сенсацій. Та якщо новозеландці просто знищили збірну Аргентини (44:6), то південноафриканці програли перший тайм і вирвали перемогу в Англії за дві хвилини до кінця завдяки влучному штрафному Полларда. Та у фіналі букмекери віддають перевагу океанійцям.

Ель Класіко, вистава Ф'юрі, дербі Манчестера і фінал регбі: анонс вихідних у спорті

Фото: "Олл Блекс" укотре виконають хаку перед Південною Африкою (twitter.com/AllBlacks)

Ф'юрі – Нганну

28 жовтня, 23:30, Ер-Ріяд, "Бульвар Холл", трансляція на DAZN

Найскандальніший боксер сьогодення Тайсон Ф'юрі вперше цьогоріч з'явиться в ринзі. Щоправда, справжні шанувальники боксу навряд у захваті. Суперником британця буде боєць змішаних мистецтв Френсіс Нганну. Він покинув UFC, аби заробляти більше, а виставковий поєдинок із "Циганським Королем" озолотить камерунця.

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті"

29 жовтня, 17:30, Манчестер, "Олд Траффорд", трансляція на Setanta Sports

МЮ давно опинився у тіні галасливих сусідів із "Сіті". Важко повірити, але з часу останнього чемпіонства "Юнайтед" минуло 10 років. Утім, дербі залишається дербі. Хоча восени торік "містяни" влаштували принциповому опоненту чи то хокей, чи то теніс (6:3). Команда Еріка тен Хага і зараз не надто переконлива, тож "Ман Сіті" у фаворитах.

Ель Класіко, вистава Ф'юрі, дербі Манчестера і фінал регбі: анонс вихідних у спорті

Фото: У попередньому сезоні манчестерські команди обмінялися перемогами в чемпіонаті Англії (premierleague.com)

Гран-прі Мексики

29 жовтня, 22:00, Мехіко, Автодром імені братів Родрігесів, телетрансляція на Setanta Sports+

Формула-1 перетворилася на спектакль одного актора – Макса Ферстаппена. Пілот "Ред Булла" виграв 15 етапів у сезоні-2023 і побив низку рекордів. Однак, щоразу нідерландець стикається з новими завданнями. У штаті Техас минулого тижня Ферстаппену довелося неабияк попотіти, щоб випередити "Мерседес" і "Макларен". Вони ж кинуть виклик чемпіону й цього разу. Та й Серхіо Пересу час честь мати...

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