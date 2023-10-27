Эль Класико, спектакль Фьюри, дерби Манчестера и финал регби: анонс выходных в спорте

Противостояние Барселоны и Мадрида, финал Кубка мира по регби, боксерский поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну, городская битва в дождевом Манчестере и мексиканский этап Формулы-1 состоятся в грядущий уикенд.

"Барселона" – "Реал"

28 октября, 17:15, Барселона, "Эстадио Олимпико", трансляция на MEGOGO

К классическому противостоянию в Ла Лиге гранды Испании подходят в хорошем настроении. И "Барса", и "Реал" посреди недели победили в Лиге чемпионов, а в чемпионате идут в первой тройке. Цена Эль Класико высока – победитель, вероятно, станет единоличным лидером. В предыдущем сезоне команды обменялись победами, так что однозначного фаворита назвать трудно.

Новая Зеландия – ЮАР

28 октября, 22:00, Сен-Дени, "Стад де Франс", трансляция на Rugby Pass TV

К решающему поединку подошел Кубок мира по регби. В полуфинальной стадии обошлось без сенсаций. Но если новозеландцы просто уничтожили сборную Аргентины (44:6), то южноафриканцы проиграли первый тайм и вырвали победу в Англии за две минуты до конца благодаря точному штрафному Полларда. Но в финале букмекеры предпочитают океанийцев.

Фото: "Олл Блэкс" в очередной раз исполнят хаку перед Южной Африкой (twitter.com/AllBlacks)

Фьюри – Нганну

28 октября, 23:30, Эр-Рияд, "Бульвар Холл", трансляция на DAZN

Самый скандальный боксер современности Тайсон Фьюри впервые в этом году появится в ринге. Правда, настоящие поклонники бокса вряд ли в восторге. Соперником британца будет боец смешанных искусств Фрэнсис Нганну. Он покинул UFC, чтобы зарабатывать больше, а выставочный поединок с "Цыганским Королем" озолотит камерунца.

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"

29 октября, 17:30, Манчестер, "Олд Траффорд", трансляция на Setanta Sports

МЮ давно оказался в тени шумных соседей из "Сити". Трудно поверить, но со времени последнего чемпионства "Юнайтед" прошло 10 лет. Впрочем, дерби остается дерби. Хотя осенью прошлого года "горожане" устроили принципиальному оппоненту то ли хоккей, то ли теннис (6:3). Команда Эрика тен Хага и сейчас не слишком убедительна, поэтому "Ман Сити" в фаворитах.

Фото: В предыдущем сезоне манчестерские команды обменялись победами в чемпионате Англии (premierleague.com)

Гран-при Мексики

29 октября, 22:00, Мехико, Автодром имени братьев Родригес, телетрансляция на Setanta Sports+

Формула-1 превратилась в спектакль одного актера – Макса Ферстаппена. Пилот "Ред Булла" выиграл 15 этапов в сезоне-2023 и побил ряд рекордов. Однако каждый раз нидерландец сталкивается с новыми задачами. В штате Техас на прошлой неделе Ферстаппену пришлось изрядно попотеть, чтобы опередить "Мерседес" и "Макларен". Они же бросят вызов чемпиону и в этот раз. Да и Серхио Пересу пора честь иметь...