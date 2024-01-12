Ель Класіко поза чергою, заміна Формули-1 і битва в Манчестері: анонс вихідних у спорті

"Вашингтон" – "Рейнджерс"

13 січня, 20:00, Вашингтон, Capital One Arena, трансляція на app.setantasports.com

Регулярний чемпіонат НХЛ досягнув екватора, тож командам слід попіклуватися про тепле місце в плей-офф. У цьому питанні "Нью-Йорк Рейнджерс" просунувся всерйоз. Рекорд команди – 26 перемог, 14 поразок – дозволяє обережно готуватися до матчів на виліт. А ось "Кепіталз" із постарілим Алєксандром Овєчкіним далекий від гарантій. Та й результативність "Вашингтона" найгірша...

eПрі Мексики

13 січня, 22:03, Мехіко, Автодром імені братів Родрігесів, телетрансляція на Eurosport 2

Поки до старту нового сезону Формули-1 залишається майже два місяці, фанати Королеви автоспорту мають дві розваги. Частина дивиться серіал Drive to Survive, інша – менш престижні автоперегони. У суботу розпочнеться новий сезон Формули E. Першою зупинкою став Мехіко. Британець Джейк Денніс за кермом "Андретті" захищатиме титул від посягань пілотів "Ягуара", "Пенске" та "Порше".

Фото: Формула E на стартовій решітці (facebook.com/fiaformulae)

"Реал" – "Барселона"

14 січня, 21:00, Ер-Ріяд, "Мрсул Парк", трансляція на app.setantasports.com

На старті кожного сезону шанувальники іспанської Ла Ліги шукають в календарі головне протистояння королівства. Мадридський "Реал" і "Барселона" зазвичай перетинаються двічі. Кубкові зустрічі, а тим більше єврокубкові – рідкість. Інколи додатковий подарунок підносить Суперкубок Іспанії. Так сталося й цього разу, адже "вершкові" та "блаугранас" таки завоювали місця у фіналі міні-турніру.

"Денвер" – "Індіана"

14 січня, 22:30, Денвер, "Болл Арена", телетрансляція на Setanta Sports

Цікаве протистоння в прийнятний для європейців час запропонувала НБА. У столиці Колорадо зустрінуться команди верхівок Заходу та Сходу. У гості до чинних чемпіонів із "Денвера" завітають амбітні гості з Індіани. "Пейсерс" щосили прагнуть закінчити серію з невиходами в плей-офф. Стабільність результатів дозволяють команді Ріка Карлайла обережно мріяти про нові подвиги.

Фото: "Пейсерс" три сезони поспіль пролітали повз плей-офф НБА (facebook.com/pacers)

"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхем"

14 січня, 18:30, Манчестер, "Олд Траффорд", телетрансляція на Setanta Sports

Настрої фанатів манкуніанців і лондонців на старті сезону були полярними. Перші вірили в переривання кола невдач МЮ, а ось другі нічого не чекали після продажу Харрі Кейна. "Шпори" фантастично стартували в чемпіонаті (26 очок за 10 турів), але потім потрапили до ігрової ями. Та вже вийшли з неї. А от "Юнайтед" розривається між блиском і злиднями, тож кожен новий матч команди – сюрприз.