Екзотика в Кубку Девіса: українцям дістався загадковий суперник

На початку лютого "синьо-жовті" програли Тунісу в плей-офф Першої світової групи та опустилися до нижчого дивізіону. За підсумками жеребкування Україна зустрінеться зі збірною Домініканської Республіки.

Це буде перше протистояння між суперниками. Українці виступлять, як номінальні господарі серії, в якій переможець визначиться у форматі до трьох перемог. Поєдинки відбудуться у вересні поточного року.

Після поразки від Тунісу Україна втратила п'ять позицій у рейтингу Кубка Девіса і тепер посідає 40-ву сходинку. Збірна Домініканської Республіки відстає від "синьо-жовтих" на 26 позицій, вона – 66-та.

Збірна Домініканської Республіки: що відомо

У рейтингу АТР перебувають лише три професіональних тенісисти з цієї країни. Найкращий – 24-річний Нік Хардт посідає 225-ту сходинку. Втім, за збірну він не виступає. За лідером ідуть 31-річний Роберто Сід Суберві (447-й) та 28-річний Петер Бертран (465-й). Саме вони останнім часом захищають кольори країни у командному турнірі.

У попередньому матчевому протистоянні в Кубку Девіса домініканці в плей-офф Другої світової групи здолали Болівію з рахунком 3:1. Два переможні очки команді приніс Суберві.

Для порівняння. Перша ракетка України Олександр Овчаренко зараз перебуває в рейтингу АТР на 297-му місці. Далі йдуть Віталій Сачко – 386-й та Вадим Урсу – 404-й.