В Эквадоре из-за протестов ввели чрезвычайное положение

В Эквадоре в результате антиправительственных митингов полиция задержала 275 участников акций протестов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что акции протеста произошли из-за отмены субсидий на дизельное топливо. Соответствующее решение вступило в силу 3 октября. Представители профсоюзов объявили о начале протестных акций. В четверг работники транспорта по всему Эквадору объявили бессрочную забастовку, а также начали перекрывать крупные автомагистрали.

Самые масштабные беспорядки произошли в крупнейшем городе страны Гуаякиле. Там полиция задержала как минимум 150 участников протестов. При этом 28 правоохранителей получили травмы.

Из-за беспорядков президент Эквадора Ленин Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

"С целью защиты порядка, спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос, я объявил режим чрезвычайного положения на национальном уровне", - сообщил Морено.

Напомним, в Ираке в результате антиправительственных протестов погибли около 50 человек. Протесты в стране длятся с 1 октября, когда люди выразили недовольство коррупцией в государстве, безработицей и плохими общественными услугами. Позже акции протеста начались в других городах страны.

Также РБК-Украина сообщало, что в Гонконге продолжаются акции протеста. Во вторник, 1 октября, полиция впервые применила боевые патроны. В результате столкновений погиб один демонстрант.