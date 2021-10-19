В Эквадоре пассажирский автобус упал в пропасть, 11 погибших
Фото: в Эквадоре пассажирский автобус упал в пропасть, 11 погибших (diariolaprovinciasj.com)
В Эквадоре пассажирский автобус упал в пропасть. В результате ДТП погибли по меньшей мере 11 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Comercio.
Инцидент произошел в эквадорской провинции Чимборасо.
Еще 12 человек получили ранения.
Авария произошла в понедельник, когда пассажирский автобус въехал в овраг в районе Хуан-де-Веласко Пангор.
Предыдущие отчеты спасательных групп сообщали, что автобус вылетел с полосы движения и перевернулся в овраг примерно на глубину 100 метров. Транспортное средство двигалось между городами на юго-западе Гуаякиля и центральной частью города.
Спасательные подразделения с помощью машин скорой помощи развернули совместную операцию по оказанию помощи пострадавшим на месте.
Причины инцидента устанавливаются.