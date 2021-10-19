В Еквадорі пасажирський автобус впав у прірву, 11 загиблих
Фото: в Еквадорі пасажирський автобус впав у прірву, 11 загиблих (diariolaprovinciasj.com)
В Еквадорі пасажирський автобус впав у прірву. В результаті ДТП загинули щонайменше 11 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Comercio.
Інцидент стався в еквадорській провінції Чимборасо.
Ще 12 людей отримали поранення.
Аварія сталася в понеділок, коли пасажирський автобус в'їхав в яр в районі Хуан-де-Веласко Пангор.
Попередні звіти рятувальних груп повідомляли, що автобус вилетів зі смуги руху і перекинувся в яр приблизно на глибину 100 метрів. Транспортний засіб рухався між містами на південному заході Гуаякіля і центральною частиною міста.
Рятувальні підрозділи за допомогою машин швидкої допомоги розгорнули спільну операцію з надання допомоги постраждалим на місці.
Причини інциденту встановлюються.