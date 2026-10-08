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За ексзаступницю керівника ОП Мудру внесли всі 20 млн гривень застави для виходу з СІЗО

15:26 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
За ексзаступницю керівника ОП Мудру внесли всі 20 млн гривень застави для виходу з СІЗО Фото: ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра (РБК-Україна)
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За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру у четвер, 8 жовтня, внесли повну суму застави у 20 млн гривень.

Про це РБК-Україна повідомили у ВАКС.

Раніше захист Мудрої просив зменшити заставу до 12,5 млн грн, однак ВАКС відмовив.

У чому підозрюють Мудру

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП повідомили Мудрій про підозру в межах масштабної спецоперації "Форест Гамп", спрямованої на викриття високорівневої корупції.

За даними слідства, Мудра могла бути пов’язана зі злочинною групою, до якої входили високопосадовці Офісу президента, чинні та колишні народні депутати, а також керівники державного банку.

Правоохоронці вважають, що учасники групи організували легалізацію 150 млн гривень. Через підконтрольні компанії ці кошти нібито внесли на рахунки для сплати застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

На записах розмов ця людина фігурує під ім’ям "Герман". Сума застави при цьому збігається з розміром застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Зазначимо, у день оголошення підозри президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Мудрої з посади заступниці керівника ОП.

Розгляд справи

Судовий розгляд щодо Мудрої розпочався 21 серпня. Наступні засідання відбулися 24 та 25 серпня. На старті процесу захист просив проводити слухання у закритому режимі, аргументуючи це розголошенням приватної інформації про сімейне життя підозрюваної. ВАКС не задовольнив це клопотання.

Адвокати також просили відкласти засідання на тиждень через погіршення стану здоров’я Мудрої. Суд частково врахував це прохання та переніс виступ сторони захисту на 24 серпня.

Після цього, 25 серпня, ВАКС обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Водночас суд визначив альтернативу у вигляді застави в розмірі 20 млн гривень.

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