Ексзаступнику секретаря РНБО Сівковичу оголосили нову підозру

За даними слідства, експосадовець причетний до організації масштабних інформкампаній, спрямованих на штучну дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України на користь Кремля.

Для цього він залучав до співпраці відомих політиків у Києві, серед них - Нестор Шуфрич, який підозрюється у державній зраді. Саме він був одним з основних "спікерів", який за координації Сівковича оприлюднював кремлівські наративи під час виступів у телеефірах та на сторінках інтернет-видань.

Встановлено, що поплічники Сівковича "розганяли" фейкові повідомлення про внутрішню обстановку в Україні, а також московські "тези" щодо "безальтернативності" проросійського вектора у зовнішній політиці.

Таким чином Кремль намагався максимально дестабілізувати ситуацію всередині України до початку повномасштабного вторгнення РФ та дискредитувати офіційний Київ перед західними партнерами.

Як повідомляється, щоб уникнути правосуддя у 2014 році за спроби силового розгону Майдану, Сівкович виїхав до Москви, де розпочав організовувати масовані інформдиверсії проти державної безпеки України.

Зазначається, що це одне із пріоритетних завдань, які Сівкович виконував за вказівкою кадрових співробітників 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сівковичу про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки Сівкович переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Інші підозри Сівковичу

У 2022 році за матеріалами української спецслужби та ДБР дії Сівковича були кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

"5-а служба Федеральної служби безпеки Росії утворила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України", - повідомили в ДБР.

За даними правоохоронців, очолив її начальник 9 ("українського") управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби ФСБ Росії Ігор Чумаков. До її складу входили співробітники ФСБ, у тому числі Олександр Чуліндін, Марина Тєрєнтьєва та представники інших державних органів країни-агресора.

"Залучили фесбешники до своєї протиправної діяльності й представників колишньої влади в Україні, які у 2014 році "перебрались" до Москви, зокрема Володимира Сівковича. Також у злочинну групу входив екс-начальник ГУ СБУ в Криму Олег Кулініч, який своєю чергою залучив до групи інших громадян України", - зазначили в ДБР.

Зокрема, Володимир Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам РФ відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України.

"Для прикриття колишній заступник секретаря РНБО створив у Москві "політичний офіс", працівники якого начебто займались суспільно-політичною діяльністю. А насправді проводили розвідувально-підривну діяльністю проти України", - додали в ДБР.