Ексзаступника голови ОП Смирнова взяли під варту з можливістю застави

Отримання хабаря

Слідство встановило, що в період з 2019 по 2021 рік Смирнов незаконно набув значні суми готівки. Щоб приховати походження коштів, він інвестував близько 6,5 мільйонів гривень у будівництво приватних будинків площею понад 300 квадратних метрів у рекреаційній зоні Одеської області.

Формальним власником об’єктів стало товариство, що володіло ділянкою біля моря. Однак фактично нерухомістю користувався сам ексчиновник. Після повідомлення про підозру у травні 2024 року майно переоформили на довірену особу.

Окремо детективи задокументували факт хабаря у 100 тисяч доларів США у вигляді будівельних робіт і послуг.

У 2022 році до Смирнова звернувся власник будівельної компанії з проханням допомогти анулювати результати одного з тендерів через Антимонопольний комітет.

Натомість він пообіцяв допомогу у завершенні будівництва будинку на узбережжі. Ексчиновник погодився і, використовуючи службове становище, забезпечив ухвалення необхідного рішення в АМКУ.

В травні минулого року правоохоронці оголосили екс-заступнику глави Офісу президента Смирнову підозру в незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень.

Слідство встановило, у період з 2020 по 2022 роки посадовець придбав активи вартістю 17,1 млн гривень, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн гривень.

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