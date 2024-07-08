Експропріація під час війни. Чи можуть військові забрати автомобіль і чи є компенсація

Конституція України у ст. 41 закріплює принцип, відповідно до якого ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. А в умовах воєнного стану вилучення майна без відшкодування його вартості можливе лише щодо майна в державній власності.

Проте, за словами Буліменка, за певних умов приватний автомобіль також може бути примусово відчужено (експропрійовано), але з попереднім або наступним відшкодуванням його вартості.

Хто ухвалює рішення про експропріацію автомобіля

Як пояснив РБК-Україна юрист, рішення про відчуження може бути прийнято виключно за рішенням військового командування, а це:

головнокомандувач ЗСУ;

командувач Об'єднаних сил ЗСУ;

командувачі видів та окремих родів військ чи сил ЗСУ;

командувачі (начальники) органів військового управління;

командири з’єднань, військових частин ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Це рішення повинне буде погоджене з визначеним Міністерство оборони органом військового управління, а також з місцевим органом виконавчої влади або виконавчим органом місцевого самоврядування.

"Без зазначеного вище погодження може бути примусово відчужено лише майно, приватизоване в період воєнного стану та виключно в місцевостях, де ведуться бойові дії", - наголосив Буліменко.

Крім того, експропріація приватного автомобіля повинна бути належним чином документально оформленою, а саме - повинен бути укладений акт про примусове відчуження майна.

"Такий акт обов’язково підписується власником автомобіля, уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення. Право державної власності на майно виникає з моменту підписання вказаного акта", - пояснив юрист.

Також перед експропріацією обов'язково має бути встановлена ринкова вартість автомобіля, розмір якої може бути оскаржено власником у судовому порядку.

Що буде за порушення правил експропріації автомобіля

За словами Буліменка, порушення встановленої законодавством процедури примусового відчуження майна в умовах воєнного стану не лише дає власнику майна право захистити своє право власності в судовому порядку, а може мати наслідком кримінальну відповідальність осіб, які здійснили незаконне примусове відчуження майна.