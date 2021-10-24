UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Экспроприация газа у частных компаний приведет к резкому падению добычи, - эксперт

Автор: Артем Горовенко

Планы правительства забрать газ у частных компаний по себестоимости приведут к остановке инвестиций и стремительному падению добычи.

Об этом заявил директор консалтинговой компании ExPro Геннадий Кобаль в эфире "Украина24".

"Как только их начнут закладывать или забирать газ, или заставлять их продавать по себестоимости какой-то непонятной, сразу же прекратятся любые инвестиции. То есть, перестанут буриться скважины, и добыча с 5 миллиардов в год спадет так, как она была 10 лет назад, до 2 миллиардов", - заявил эксперт.

Кобаль отметил, что любая попытка государства влезть и управлять частным бизнесом заканчивается, завершается одинаково - частный бизнес просто перестанет работать в этом сегменте.

"Любое желание влезть с регулированием в частный сегмент будет иметь единственное следствие, и он будет неутешителен для Украины", - добавил эксперт.

Как известно, ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил идею властей запретить частному бизнесу свободно продавать свой газ.

Это заявление вызвало критику украинских и международных экспертов, которые предупредили о катастрофических последствиях для экономики от такого решения.

По оценкам экспертов "Центра Разумкова", экспроприация газа приведет к падению добычи на 0,5-1 млрд куб. м и сокращение доходов бюджета на 10 млрд грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГазКабинет Министров Украины