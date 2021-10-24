Экспроприация газа у частных компаний приведет к резкому падению добычи, - эксперт

Планы правительства забрать газ у частных компаний по себестоимости приведут к остановке инвестиций и стремительному падению добычи.

Об этом заявил директор консалтинговой компании ExPro Геннадий Кобаль в эфире " Украина24 ".

"Как только их начнут закладывать или забирать газ, или заставлять их продавать по себестоимости какой-то непонятной, сразу же прекратятся любые инвестиции. То есть, перестанут буриться скважины, и добыча с 5 миллиардов в год спадет так, как она была 10 лет назад, до 2 миллиардов", - заявил эксперт.

Кобаль отметил, что любая попытка государства влезть и управлять частным бизнесом заканчивается, завершается одинаково - частный бизнес просто перестанет работать в этом сегменте.

"Любое желание влезть с регулированием в частный сегмент будет иметь единственное следствие, и он будет неутешителен для Украины", - добавил эксперт.

Как известно, ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил идею властей запретить частному бизнесу свободно продавать свой газ.

Это заявление вызвало критику украинских и международных экспертов, которые предупредили о катастрофических последствиях для экономики от такого решения.

По оценкам экспертов "Центра Разумкова", экспроприация газа приведет к падению добычи на 0,5-1 млрд куб. м и сокращение доходов бюджета на 10 млрд грн.