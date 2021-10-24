ru ua
Вс, 24 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Экспроприация газа у частных компаний приведет к резкому падению добычи, - эксперт

Новина українською →
Киев, Воскресенье 24 октября 2021 11:31
Экспроприация газа у частных компаний приведет к резкому падению добычи, - эксперт Фото: экспроприация газа у частных компаний приведет к резкому падению добычи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Планы правительства забрать газ у частных компаний по себестоимости приведут к остановке инвестиций и стремительному падению добычи.

Об этом заявил директор консалтинговой компании ExPro Геннадий Кобаль в эфире "Украина24".

"Как только их начнут закладывать или забирать газ, или заставлять их продавать по себестоимости какой-то непонятной, сразу же прекратятся любые инвестиции. То есть, перестанут буриться скважины, и добыча с 5 миллиардов в год спадет так, как она была 10 лет назад, до 2 миллиардов", - заявил эксперт.

Кобаль отметил, что любая попытка государства влезть и управлять частным бизнесом заканчивается, завершается одинаково - частный бизнес просто перестанет работать в этом сегменте.

"Любое желание влезть с регулированием в частный сегмент будет иметь единственное следствие, и он будет неутешителен для Украины", - добавил эксперт.

Как известно, ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил идею властей запретить частному бизнесу свободно продавать свой газ.

Это заявление вызвало критику украинских и международных экспертов, которые предупредили о катастрофических последствиях для экономики от такого решения.

По оценкам экспертов "Центра Разумкова", экспроприация газа приведет к падению добычи на 0,5-1 млрд куб. м и сокращение доходов бюджета на 10 млрд грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газ Кабинет Министров Украины
NEWS
Небольшой спад: в Украине еще почти 20 800 новых случаев COVID
Небольшой спад: в Украине еще почти 20 800 новых случаев COVID
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили