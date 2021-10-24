Експропріація газу у приватних компаній призведе до різкого падіння видобутку, - експерт

Плани уряду забрати газ у приватних компаній по собівартості призведуть до зупинки інвестицій і стрімкого падіння видобутку.

Про це заявив директор консалтингової компанії ExPro Геннадій Кобаль в ефірі " Україна24 ".

"Як тільки їх почнуть заставляти чи забирати газ, чи заставляти їх продавати по собівартості якійсь незрозумілій, одразу ж припиняться будь-які інвестиції. Тобто, перестануть буритися свердловини, і видобуток з 5 мільярдів на рік спаде так, як він був 10 років тому, до 2 мільярдів", - заявив експерт.

Кобаль зазначив, що будь-яка спроба держави влізти і керувати приватним бізнесом закінчується, завершується однаково - приватний бізнес просто перестане працювати в цьому сегменті.

"Будь-яке бажання влізти із регулюванням у приватний сегмент буде мати єдиний наслідок, і він буде невтішний для України", - додав експерт.

Як відомо, раніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія озвучив ідею влади заборонити приватному бізнесу вільно продавати свій газ.

Ця заява викликала критику українських і міжнародних експертів, які попередили про катастрофічні наслідки для економіки від такого рішення.

За оцінками експертів "Центру Разумкова", експропріація газу призведе до падіння видобутку на 0,5-1 млрд куб. м і скорочення доходів бюджету на 10 млрд грн.