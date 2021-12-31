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Экспроприация 20% газа по себестоимости может привести к падению добычи и дефициту

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Киев, Пятница 31 декабря 2021 19:22
Экспроприация 20% газа по себестоимости может привести к падению добычи и дефициту Фото: экспроприация 20% газа по себестоимости может привести к падению добычи и дефициту (Gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Принудительное изъятие Кабмином до 20% природного газа частных компаний по "операционной себестоимости" приведет к падению добычи, дефициту газа и усилению зависимости от России.

Об этом говорится в заявлении ассоциации газодобывающие компаний, в число которых входит государственный "Нафтогаз Украины".

"Остановка инвестиционной деятельности вполне логично приведет к ежегодному падению добычи, снижению налогов, сокращению рабочих мест. Учитывая запуск "Северного потока 2" и риска сокращение или полной остановки транзита российского газа - это существенно ослабит энергетическую безопасность нашей страны", - заявили в ассоциации.

Решение правительства обязать все компании 20% своего газа продавать на частной бирже в ручном режиме определённой цене в ассоциации считают срывом реформы, отказом от европейской интеграции.

"Государственное регулирование цены на добываемый газ - это абсолютно нерыночный механизм, через который, без преувеличения, мы можем потерять собственную газодобычу. Преодолевать энергетический кризис нужно опираясь на опыт европейских стран, а не благодаря ограничениям или принудительным действиям, направленным на деятельность частных газодобытчиков", - заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

Напомним, 30 декабря правительство решило обязать все газодобывающие компании продавать 20% своего газа на частной "Украинской энергетической бирже".

Цена не должна превышать "операционную себестоимость" добычи.

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