Експрезидент Південної Кореї постане перед судом за введення воєнного стану, - Yonhap

Колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль постане перед своїм першим кримінальним судом. Це станеться вже завтра, за 10 днів після того, як Конституційний суд усунув його з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap і Bloomberg .

Юн звинувачується у спробі ввести воєнний стан у країні в грудні 2024 року. Тепер же колишній чиновник постане як відповідач у залі 417 Центрального районного суду Сеула, де проходили судові процеси над колишніми президентами.

Згідно з правилами суду, Юн має бути присутнім на слуханні особисто, але йому буде дозволено увійти через підземну парковку, щоб уникнути публічного показу. Жодні фотографії або відеозаписи його в залі суду не будуть дозволені.

Засідання розпочнеться з формальної перевірки особи, після чого відбудеться представлення обвинувачень прокуратурою. Очікується, що юридична команда Юна відкине всі звинувачення, що відповідає її більш раннім заявам під час досудового розгляду.

Серед ключових свідків - два офіцери армії, які раніше давали свідчення під час слухань щодо імпічменту Юна про те, що вони отримали наказ примусово відсторонити законодавців відповідно до введеного колишнім президентом сценарію воєнного стану.

Юн став п'ятим колишнім президентом Південної Кореї, який постав перед кримінальним судом після Чон Ду Хвана, Ро Де У, Лі Мен Бака і Пак Кин Хе.