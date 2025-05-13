Експрезидент Філіппін перемагає на виборах мера, перебуваючи під арештом у Гаазі
Експрезидент Філіппін Родріго Дутерте з великим відривом виграє вибори на посаду мера Давао. За неофіційними результатами, він отримав вісім разів більше голосів, ніж його найближчий суперник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та The New York Times.
Незважаючи на арешт у березні 2025 року в Гаазі за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС), який звинувачує його в злочинах проти людяності, популярність Дутерте серед мешканців Давао не зменшилася.
Він здобув репутацію борця зі злочинністю в місті, що забезпечує йому підтримку серед значної частини місцевого населення.
Згідно з виборчим законодавством Філіппін, кандидати можуть балотуватися на державні посади до ухвалення "кінцевого обвинувального вироку" місцевим судом, що дає Дутерте можливість взяти участь у виборах попри його юридичні проблеми.
Дочка Дутерте, віцепрезидентка Сара Дутерте, заявила, що після отримання офіційних результатів виборів вони обговорять з адвокатами МКС процедуру складання присяги Дутерте на посаді мера.
Але арешт і можливий вирок можуть призвести до тривалого ув'язнення Дутерте, що став першим колишнім главою держави, якого судитимуть у МКС.
Водночас його сини і донька мають зайняти ключові політичні посади в Давао.
Ордер Міжнародного кримінального суду і арешт
Нагадаємо, Дутерте був заарештований за підозрою у скоєнні злочинів проти людяності відповідно до ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС), у вівторок, 11 березня.
Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший підтвердив, що поліція затримала Дутерте після його повернення з поїздки до Гонконгу. Після прибуття в головний аеропорт Маніли Дутерте отримав ордер на арешт за лінією Інтерполу і був узятий під варту.
Справа в МКС стосується тисяч убивств, які сталися під час жорстокого придушення наркоторгівлі, яке Дутерте проводив ще з 2011 року, коли був мером міста, і до кінця його президентського терміну в 2022 році.
За офіційними даними поліції, під час правління Дутерте з 2016 по 2022 рік у збройних зіткненнях було вбито понад 6200 осіб. Однак правозахисні організації та прокурор МКС заявляють, що кількість загиблих могла сягати 30 000 людей.
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