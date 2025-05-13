Экс-президент Филиппин побеждает на выборах мэра, находясь под арестом в Гааге

Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте с большим отрывом выигрывает выборы на пост мэра Давао. По неофициальным результатам, он получил восемь раз больше голосов, чем его ближайший соперник.

Несмотря на арест в марте 2025 года в Гааге по ордеру Международного уголовного суда (МУС), который обвиняет его в преступлениях против человечности, популярность Дутерте среди жителей Давао не уменьшилась.

Он приобрел репутацию борца с преступностью в городе, что обеспечивает ему поддержку среди значительной части местного населения.

Согласно избирательному законодательству Филиппин, кандидаты могут баллотироваться на государственные должности до вынесения "окончательного обвинительного приговора" местным судом, что дает Дутерте возможность принять участие в выборах, несмотря на его юридические проблемы.

Дочь Дутерте, вице-президент Сара Дутерте, заявила, что после получения официальных результатов выборов они обсудят с адвокатами МУС процедуру принятия присяги Дутерте на посту мэра.

Но арест и возможный приговор могут привести к длительному заключению Дутерте, ставшего первым бывшим главой государства, которого будут судить в МУС.

В то же время его сыновья и дочь должны занять ключевые политические должности в Давао.