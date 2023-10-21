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Чиновницю мерії Рубіжного засудили до 15 років ув'язнення за роботу в РФ

Рубіжне, Субота 21 жовтня 2023 04:46
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Чиновницю мерії Рубіжного засудили до 15 років ув'язнення за роботу в РФ Фото: Чиновницу мэрии Рубежного приговорили к 15 годам лищения свободы (rbc.ua)
Автор: Владислав Прийменко

Генпрокуратура звинувачує чиновницю Рубіжної міської ради у держзраді. Їй дали заочно 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Колишню співробітницю Рубіжанської міської ради визнали винною у державній зраді та колабораційній діяльності.

Прокурори в суді довели, що у травні 2022 року жінка добровільно перейшла на бік ворога. Вона вступила в злочинну змову з представниками "ЛНР" та окупаційною владою РФ, зайняла "посаду" керівника відділу правової роботи в нелегітимному органі місцевого самоврядування - так званої "адміністрації міста Рубіжне ЛНР".

Фото: Чиновницю Рубіжанської міської ради заочно заарештували на 15 років за держзраду (gp.gov.ua)

Її заочно засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавлення права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях строком на 15 років.

Раніше ми писали, що СБУ винесло підозру російському пропагандисту, який закликав бомбардувати українські міста.

Стало відомо, що СБУ винесла звинувачення судді Керченського міського суду, яка сфабрикувала справу проти кримських татар. 2014 року після окупації півострова вона перейшла на бік ворога.

Також ми писали, що СБУ виявила на західній Україні масштабне розкрадання бюджетних коштів, виділених на потреби переселенцям.

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