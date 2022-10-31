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Експосол спрогнозував, як вибори в США вплинуть на підтримку України

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Київ, Понеділок 31 жовтня 2022 14:15
Експосол спрогнозував, як вибори в США вплинуть на підтримку України Фото: дипломат пояснив, чи перестануть США підтримувати Україну після виборів (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Після проведення проміжних виборів до Конгресу США підтримка України не зміниться. На це впливає не лише результати голосування, а й суспільна думка американців.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній постпред в ООН, експосол у США та РФ Володимир Єльченко.

"Нічого для нас не зміниться після midterms. Деякі аспекти щодо використання коштів, збільшення контролю з боку республіканців - це може бути", - зазначив він.

Дипломат також пояснив, що вже діє програма ленд-лізу, який ніхто не може скасувати. При цьому Єльченко заявив, що демократи до виборів повинні схвалити черговий пакет допомоги Україні в розмірі 50 млрд доларів.

"Річ не в побоюваннях, що прийдуть республіканці і не дозволять їм виділити ці кошти. Найімовірніше, це пов'язано саме з внутрішніми фінансовими процесами в США", - додав Єльченко.

За його словами, після виборів у США починається боротьба за розподіл бюджетних коштів. Тому пакет потрібно схвалити швидше, щоб не заморожувати бюджет напередодні Різдва, як це було раніше.

"Тоді уряд США, по суті, ставлять на паузу - не виплачуються зарплати апарату тощо", - підкреслив дипломат.

Експосол додав, що понад 75% американців виступають не просто за підтримку України, а за збільшення військової допомоги.

"Тобто там також є суспільний консенсус, як і у Великобританії. Тому, думаю, під час цих проміжних виборів, які будуть на початку листопада, будь-який політик у США місцевого, регіонального чи федерального рівня буде насамперед звертати увагу на ці опитування", - підкреслив Єльченко.

Він заявив, що підтримка України в США, Канаді та найвпливовіших країнах Європейського союзу є так званим "модним трендом". Тому жодна опозиція не наважиться проти цього виступати.

Нагадаємо, Єльченко в інтерв'ю РБК-Україна також пояснив, чому США не визнають Росію державою-спонсором тероризму.

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