Експортна виручка України падає через тарифи держмонополій та світові ціни

Зниження світових цін на металургійну продукцію скоротило експортну виручку українських металургів у січні-квітні 2025 року. За такого сценарію, загальні втрати експортних доходів ГМК України у 2025 р. можуть перевищити 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження GMK Center .

Найчутливіший удар припав на залізорудний експорт: за січень-квітень він упав на 10,2%, до 11,15 млн т, і на 20,9% - до $892,99 млн, вказують у Центрі. Це сталося через падіння цін на залізну руду.

Також треба відзначити зупинку Інгулецького ГЗК групи "Метінвест" у вересні 2024 р. через високі тарифи на електроенергію. Вже нинішньої весни скоротив виробництво інший великий гравець, компанія Ferrexpo - через неповернення ПДВ за поставлену на експорт залізорудну продукцію. У січні-квітні 2024 р. зазначені підприємства працювали безперебійно.

"Це одна з причин зменшення показника в натуральному виразі, плюс несприятлива цінова кон’юнктура. Вона робить невигідним продаж на зовнішньому ринку для низки українських ГЗК. Ситуація нагадує ножиці: виробничі витрати зростають через високі тарифи держмонополій, а ціни на відпускну продукцію падають. Щоб не накопичувати збитки, доводиться скорочувати відвантаження", - пояснили аналітики.

Погіршення у Центрі також прогнозують і щодо довгомірного прокату, де основний експортний потік іде в Євросоюз. Європейські котирування знижуються на тлі кризи в житловому будівництві, а це передумова для падіння продажів українського довгоміра, яке за рік може сягнути 15% у грошовому виразі.

"У сегменті плоского прокату річне зниження експортної виручки прогнозується в межах 10-12%, щодо заготовки та слябів – на 25-30%. Також на 25-30% може "просісти" експорт залізної руди, труб і чавуну 0 за збереження наявної динаміки", - кажуть у GMK Center.

"За такого сценарію, який можна назвати базовим, загальні втрати експортних доходів ГМК України в 2025 р. можуть перевищити $1 млрд. Загалом підсумки 4 міс. підтверджують попередній прогноз про погіршення цінової ситуації на зовнішніх ринках і скорочення сталевого експорту в нинішньому році", - резюмували у центрі.

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів.