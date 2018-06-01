Цього року Україна експортувала майже 38 млн тонн зернових

З початку поточного маркетингового року Україна експортувала майже 38 млн тонн зернових культур. Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зокрема було експортовано понад 16,2 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої - 9,5 млн тонн, фуражної - понад 6,7 млн тонн), ячменю - 4 млн тонн, кукурудзи - понад 16,5 млн тонн", - йдеться у повідомленні.

При цьому за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 41,5 млн тонн зернових, зокрема, майже 17 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої - майже 11,3 млн тонн та фуражної пшениці понад 5,6 млн тонн), ячменю - 5,2 млн тонн, кукурудзи - понад 18,7 млн тонн).

Таким чином експорт зернових зменшився на 3,5 млн тонн.

Нагадаємо, станом на 24 квітня експорт зернових в Україні зменшився на 2,9 млн тонн.