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Експорт "зеленої" електроенергії сприяє відновленню енергосистеми, - "Укренерго"

Фото: експорт "зеленої" електроенергії сприяє відновленню енергосистеми (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Україна відновила експорт електроенергії в Молдову завдяки наявності профіциту електроенергії в денні години, коли активно працюють сонячні електростанції, а також в нічні години через відсутність значного споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Facebook.

"У вівторок, 18 липня, та сьогодні здійснюється експорт електроенергії у Молдову потужністю 67 МВт… Зокрема, вночі - завдяки низькому споживанню, а вдень - через надлишок електроенергії в енергосистемі, коли активно працюють сонячні електростанції", - повідомили в компанії.

Водночас уточнюється, що ввечері споживання суттєво зростає. Для його покриття необхідні додаткові маневрові потужності – це теплові та гідроелектростанції, обсяг виробництва яких зараз обмежений. Тому країна здійснює імпорт електроенергії зі Словаччини у вечірні дефіцитні години.

Нагадаємо, підприємства "зеленої" енергетики взимку підтримували енергопостачання в ряді регіонів України під час стабілізаційних відключень, які були наслідком російських ворожих атак.

Зокрема, завдяки станціям ВДЕ Житомирська, Миколаївська та Одеські області забезпечували роботу підприємств критичної інфраструктури чи могли зменшувати час відключень споживачів.

При цьому, підприємства відновлюваної енергетики з 1 липня фіксують критичні недоплати за вироблену електроенергію - рівень розрахунків впав до 32-33%. Борг держпідприємства "Гарантований покупець" перед виробниками відновлювальної електроенергії сягнув 18,6 млрд грн.

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