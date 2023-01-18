Експорт залізної руди у 2022 році зменшився на 46%

Українські гірничодобувні компанії за підсумками 2022 року зменшили експорт залізної руди на 45,9% в порівнянні з 2021 роком - до 23,98 млн т. У грошовому виразі експорт ЗРС за рік знизився на 57,8% р./р. - до $2,91 млрд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної служби.

Так, за підсумками грудня 2022 року українські гірники відправили за кордон 764,9 тис. т залізної руди - на 79,3% менше в порівнянні з аналогічним місяцем 2021 року.

У січні-квітні 2022 року експорт української руди становив 12,98 млн т, тобто відвантажувалося близько 3,2 млн т ЗРС на місяць. При цьому в травні-грудні 2022-го було відправлено на експорт 11 млн т сировини, тобто близько 1,37 млн т на місяць.

Найбільше української руди за підсумками 2022 року спожила Словаччина - 19,23%. На другому місці Чехія - 17,32%, а на третьому - Польща - 16,49%.

Таким чином, від початку війни європейські країни стали основними імпортерами сировини з України, витіснивши з цього списку Китай, який ще на початку 2022 року був найбільшим споживачем української ЗРС.

Нагадаємо, після вторгнення Росії на територію України вітчизняні металургійні компанії знизили експорт продукції до мінімуму через блокаду морських портів. Металурги шукають шляхи відвантаження своєї продукції залізницею, але через наплив вантажів УЗ та прикордонні переходи не справляються.

На нових логістичних маршрутах затрати на доставку зросли щонайменше в 2 рази.

Проблеми з логістикою накладаються на несприятливу кон’юнктуру ринку - ціни на ЗРС падають. У результаті українські гірничо-збагачувальні комбінати змушені повністю зупиняти чи скорочувати виробництво залізорудної сировини.

Нагадаємо, раніше президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков зазначив, що наразі ГМК сектор перебуває у стані важкої кризи, і потребує для відновлення державної підтримки, у тому числі - у питаннях тарифної політики, яка має бути послідовною і передбачуваною.