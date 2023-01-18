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Экспорт железной руды в 2022 году снизился на 46%

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Среда 18 января 2023 17:29
Экспорт железной руды в 2022 году снизился на 46% Фото: экспорт железной руды в 2022 году снизился на 46% (gmk center)
Автор: Сергей Новиков

Украинские горнодобывающие компании по итогам 2022 года уменьшили экспорт железной руды на 45,9% по сравнению с 2021 годом - до 23,98 млн т. В денежном выражении экспорт ЗРС за год снизился на 57,8% г./г. - до $2,91 млрд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной службы.

Так, по итогам декабря 2022 года украинские горняки отправили за границу 764,9 тыс. т железной руды - на 79,3% меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

В январе-апреле 2022 года экспорт украинской руды составил 12,98 млн т, то есть отгружалось около 3,2 млн т ЗРС в месяц. При этом в мае-декабре 2022-го было отправлено на экспорт 11 млн т сырья, то есть около 1,37 млн т в месяц.

Больше украинской руды по итогам 2022 года потребила Словакия - 19,23%. На втором месте Чехия - 17,32%, а на третьем - Польша - 16,49%.

Таким образом, с начала войны европейские страны стали основными импортерами сырья из Украины, вытеснив из этого списка Китай, еще в начале 2022 года являвшийся крупнейшим потребителем украинской ЗРС.

Напомним, после вторжения России на территорию Украины отечественные металлургические компании снизили экспорт продукции до минимума из-за блокады морских портов. Металлурги ищут пути отгрузки своей продукции по железной дороге, но из-за наплыва грузов УЗ и пограничных переходов не справляются.

На новых логистических маршрутах затраты на доставку выросли, по меньшей мере, в 2 раза.

Проблемы с логистикой накладываются на неблагоприятную конъюнктуру рынка - цены на ЖРС падают. В результате украинские горно-обогатительные комбинаты вынуждены полностью останавливать или сокращать производство железорудного сырья.

Напомним, ранее президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков отметил, что сейчас ГМК сектор находится в состоянии тяжелого кризиса, и нуждается в восстановлении государственной поддержки, в том числе - в вопросах тарифной политики, которая должна быть последовательной и предполагаемой.

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