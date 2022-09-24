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Експорт української електроенергії допоможе Європі позбутися залежності від Росії, - Тімченко

Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЭК)
Автор: Юлія Бойко

Експорт української електроенергії допоможе Європейському союзу позбутися надмірної залежності від російських енергоресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка під час форуму Bloomberg Emerging+Frontier Forum 2022.

"Експорт електроенергії з України до ЄС має вирішальне значення з точки зору звільнення Європи від надмірної залежності від російських ресурсів", - зазначив Тімченко.

Глава ДТЕК наголосив, що компанія робить і продовжуватиме робити все можливе, щоб в умовах війни забезпечити мільйони українців теплом і світлом.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для майже 4 млн споживачів.

Зокрема звільнення Київської області від окупантів, спеціалісти ДТЕК за рекордні 45 днів повністю відновили електропостачання в регіоні.

Загалом по країні, щодня енергетики ДТЕК повертають світло для 10-15 тисяч родин. Паралельно компанія готує свої ТЕС та електромережі до підвищеного навантаження в опалювальний сезон 2022-2023.

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Максим ТимченкоЕлектроенергія