Експорт залізної та марганцевої руди через залізничні переходи на кордоні з Польщею за січень-жовтень 2026 року скоротився на 27% у річному вимірі, до 2,76 млн тонн. У фізичному вимірі падіння становило близько 1 млн тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Укрзалізниці".

Аналогічна динаміка спостерігається і щодо чорних металів. За десять місяців через польський кордон Україна експортувала 853 тис. тонн цієї продукції - також на 27% менше, ніж роком раніше.

Загалом через залізничні переходи з Польщею в експортному сполученні за десять місяців перевезено 8,6 млн тонн вантажів - на 13% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.