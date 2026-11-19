Экспорт руды и металла по железной дороге обвалился на 30% с начала года
Экспорт железной и марганцевой руды из-за железнодорожных переходов на границе с Польшей за январь-октябрь 2026 года сократился на 27% в годовом исчислении, до 2,76 млн тонн. В физическом измерении падение составило около 1 млн тонн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрзализныци".
Аналогичная динамика наблюдается и по черным металлам. За десять месяцев через польскую границу Украина экспортировала 853 тыс. тонн этой продукции – также на 27% меньше, чем годом ранее.
В целом из-за железнодорожных переходов с Польшей в экспортном сообщении за десять месяцев перевезено 8,6 млн тонн грузов - на 13% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Как известно, "Укрзализныця" повысила тарифы на грузовые перевозки на 30%. По расчетам ГП "Укрпромвнешэкспертиза", такое повышение должно было сократить грузовую базу УЗ на 27 млн тонн в год, или примерно на 15%.
Возможные макроэкономические потери этого решения составляют 96 млрд грн ВВП в год, 2,4 млрд долларов экспортной выручки и около 36 млрд грн бюджетных поступлений.
Несмотря на это, УЗ заявила о намерении провести второй этап индексации еще на 15% с 1 января 2027 года. Это может привести к еще большему сокращению объемов перевозок.