Экспорт железной и марганцевой руды из-за железнодорожных переходов на границе с Польшей за январь-октябрь 2026 года сократился на 27% в годовом исчислении, до 2,76 млн тонн. В физическом измерении падение составило около 1 млн тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрзализныци".

Аналогичная динамика наблюдается и по черным металлам. За десять месяцев через польскую границу Украина экспортировала 853 тыс. тонн этой продукции – также на 27% меньше, чем годом ранее.

В целом из-за железнодорожных переходов с Польшей в экспортном сообщении за десять месяцев перевезено 8,6 млн тонн грузов - на 13% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.