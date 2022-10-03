Експорт металу через порти потрібен Україні, щоб пережити 2023 рік, - нардеп

"До війни надходження від експорту металів становило більшу частину валютних надходжень, а зараз ситуація для металургії катастрофічна. Розблокування портів змогло б стати одним із способів врятувати вітчизняну металургію. Тому що підприємства давно працюють на збиток. І якщо їм не буде надана державна підтримка, країну чекають на масові скорочення", - пояснив нардеп.

Він наголосив: 2023 рік буде дуже важким для економіки України, про це свідчить, зокрема, проект бюджету, в який закладено рекордний розмір дефіциту. У такій ситуації країна як ніколи потребує додаткових валютних надходжень - тим більше коли йдеться про десятки мільярдів, які може забезпечити експорт металу.

"Бюджет на 23 рік вкрай важкий. Нам дуже потрібен внесок металургії – тому що він завжди був дуже вагомим, і ми маємо зробити все, що від нас залежить, щоб допомогти галузі. Інакше ми втратимо мільярди валютних надходжень до бюджету. А країну чекають скорочення - тому що підприємства, які працюють на мінімальній потужності, не можуть нескінченно підтримувати своїх працівників", - резюмував Магомедов.

Нагадаємо, у проекті бюджету-2023 уряд заклав надходження від залізорудної ренти у розмірі 7,7 млрд грн. Це майже дорівнює сумі, яка була сплачена підприємствами до війни, у 2021 році (8 млрд), тоді як зараз у країні працюють на мінімальній потужності лише кілька заводів, а ГЗК зупинено.

У свою чергу, президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив: щоб отримати від галузі заплановану суму, держава має забезпечити галузь підтримкою, а також забезпечити експорт металопродукції через морські порти.