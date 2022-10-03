Експорт металу через порти потрібен Україні, щоб пережити 2023 рік, - нардеп

Розблокування портів для експорту металопродукції потрібне Україні, щоб пройти 2023 рік, який буде дуже важким для економіки. Також цього потребують металурги, які давно працюють собі на збиток.

"До війни надходження від експорту металів становило більшу частину валютних надходжень, а зараз ситуація для металургії катастрофічна. Розблокування портів змогло б стати одним із способів врятувати вітчизняну металургію. Тому що підприємства давно працюють на збиток. І якщо їм не буде надана державна підтримка, країну чекають на масові скорочення", - пояснив нардеп.

Він наголосив: 2023 рік буде дуже важким для економіки України, про це свідчить, зокрема, проект бюджету, в який закладено рекордний розмір дефіциту. У такій ситуації країна як ніколи потребує додаткових валютних надходжень - тим більше коли йдеться про десятки мільярдів, які може забезпечити експорт металу.

"Бюджет на 23 рік вкрай важкий. Нам дуже потрібен внесок металургії – тому що він завжди був дуже вагомим, і ми маємо зробити все, що від нас залежить, щоб допомогти галузі. Інакше ми втратимо мільярди валютних надходжень до бюджету. А країну чекають скорочення - тому що підприємства, які працюють на мінімальній потужності, не можуть нескінченно підтримувати своїх працівників", - резюмував Магомедов.

Нагадаємо, у проекті бюджету-2023 уряд заклав надходження від залізорудної ренти у розмірі 7,7 млрд грн. Це майже дорівнює сумі, яка була сплачена підприємствами до війни, у 2021 році (8 млрд), тоді як зараз у країні працюють на мінімальній потужності лише кілька заводів, а ГЗК зупинено.

У свою чергу, президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив: щоб отримати від галузі заплановану суму, держава має забезпечити галузь підтримкою, а також забезпечити експорт металопродукції через морські порти.