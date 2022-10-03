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Экспорт металла через порты необходим Украине, чтобы пережить 2023 год, - нардеп

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Понедельник 03 октября 2022 13:56
Экспорт металла через порты необходим Украине, чтобы пережить 2023 год, - нардеп Фото: Муса Магомедов (УНИАН)
Автор: Сергей Новиков

Разблокирование портов для экспорта металлопродукции необходимо Украине, чтобы пройти 2023 год, который будет очень тяжелым для экономики. Также в этом нуждаются металлурги, которые давно работают себе в убыток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Мусу Магомедова.

"До войны поступления от экспорта металлов составляло большую часть валютных поступлений, а сейчас ситуация для металлургии катастрофическая. Разблокирование портов смогло бы стать одним из способов спасти отечественную металлургию. Потому что предприятия давно работают в убыток. И если им не будет оказана государственная поддержка, страну ждут массовые сокращения", - пояснил нардеп.

Он подчеркнул: 2023 год будет очень тяжелым для экономики Украины, об этом свидетельствует, в том числе проект бюджета, в который заложен рекордный размер дефицита. В такой ситуации страна как никогда нуждается в дополнительных валютных поступлениях - тем более, когда речь идет о десятках миллиардов, которые может обеспечить экспорт металла.

"Бюджет на 23 год крайне тяжелый. Нам очень нужен вклад металлургии – потому что он всегда был очень весомым, и мы должны сделать все, от нас зависящее, чтобы помочь отрасли. В противном случае мы потеряем миллиарды валютных поступлений в бюджет. А страну ждут сокращения - потому что предприятия, которые работают на минимальной мощности, не могут бесконечно поддерживать своих работников", - резюмировал Магомедов.

Напомним, в проекте бюджета-2023 правительство заложило поступления от железорудной ренты в размере 7,7 млрд грн. Это почти равно сумме, которая была уплачена предприятиями до войны, в 2021 году (8 млрд), в то время как сейчас в стране работают на минимальной мощности всего несколько заводов, а ГОКи остановлены.

В свою очередь президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил: чтобы получить от отрасли запланированную сумму, государство должно обеспечить отрасль поддержкой, а также обеспечить экспорт металлопродукции через морские порты.

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