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Експорт металобрухту з України до ЄС виріс у 17 разів, - Євростат

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Середа 31 травня 2023 20:46
Експорт металобрухту з України до ЄС виріс у 17 разів, - Євростат Фото: експорт металобрухту з України до ЄС виріс у 17 разів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Європейський союз за підсумками січня-березня 2023 року збільшив імпорт брухту чорних металів з України у 16,54 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до 38,64 тис. т.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Eurostat.

Згідно з цими даними, у березні європейські імпортери споживали 16,19 тис. т українського металобрухту, що на 14,4% більше у порівнянні з попереднім місяцем, та у 36,5 раза більше у порівнянні з березнем 2022-го.

Загалом з початку року тенденція до збільшення вивезення брухту з України до ЄС поступово нарощує темпи - у січні до ЄС експортовано 8,3 тис. т української сировини, у лютому - 14,15 тис. т.

Найбільші обсяги металобрухту постачаються до Польщі - 37,39 тис. т. При цьому у першому кварталі 2022 року в країну було поставлено лише 0,7 тис. т брухту з України. Ще 1,2 тис. т металобрухту споживали Німеччина, Нідерланди та Словаччина.

Нагадаємо, раніше бізнес-асоціації закликали владу тимчасово заборонити експорт металобрухту, щоб ліквідувати сірі схеми на митниці, та забезпечити притік сировини на внутрішній ринок.

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