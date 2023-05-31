Экспорт металлолома из Украины в ЕС вырос в 17 раз, - Евростат

Европейский союз по итогам января-марта 2023 увеличил импорт лома черных металлов из Украины в 16,54 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 38,64 тыс. т.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Eurostat.

Согласно этим данным, в марте европейские импортеры потребляли 16,19 тыс. т украинского металлолома, что на 14,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем и в 36,5 раза больше по сравнению с мартом 2022-го.

В целом с начала года тенденция к увеличению вывоза лома из Украины в ЕС постепенно наращивает темпы - в январе в ЕС экспортировано 8,3 тыс. т украинского сырья, в феврале - 14,15 тыс. т.

Наибольшие объемы металлолома поставляются в Польшу - 37,39 тыс. т. При этом в первом квартале 2022 года в страну было поставлено только 0,7 тыс. т лома из Украины. Еще 1,2 тыс. т металлолома потребляли Германия, Нидерланды и Словакия.

Напомним, ранее бизнес-ассоциации призвали власти временно запретить экспорт металлолома, чтобы ликвидировать серые схемы на таможне, и обеспечить приток сырья на внутренний рынок.