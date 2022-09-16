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Экспорт металла через порты позволит предприятиям возобновить работу, - эксперт

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Пятница 16 сентября 2022 13:26
Экспорт металла через порты позволит предприятиям возобновить работу, - эксперт Фото: экспорт металла через порты позволит предприятиям возобновить работу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Открытие портов для экспорта украинского металла к концу 2022 года позволит украинским производителям удержать бизнес на плаву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммерческого директора национальной сети металлоцентров Vartis Сергея Коваленко.

"Представители металлургической отрасли очень ожидают открытия портов. Ведь на кону - существование и возобновление деятельности компаний, особенно - производителей. Все они столкнулись с весомой проблемой, ведь морская логистика по объемам и стоимости перевозок незаменима. Кроме того, это обеспечило бы страну валютной выручкой. Эксперты говорят о прогнозируемом притоке в страну $600 млн ежемесячно, что значительно поможет стабилизировать курс гривны", - отметил Коваленко.

По его словам, открытие портов Украины позволит металлургической отрасли вновь выйти на экспортные рынки с предложением товара в довоенных объемах. Речь идет о продаже сырья, полуфабрикатов (слябов, заготовок), а также готовой продукции, которая даст больше поступлений валюты в страну, чем экспорт сырья. Однако экспорт сырья - важный фактор для возобновления производства украинских компаний.

"Запуск процесса продаж металлургического комплекса удешевит производство каждой производимой тонны готовой продукции, что позволит заводам производителям на какую-то долю снизить цену для украинского рынка", - считает Коваленко.

Если открытие портов не состоится до конца года, то украинские предприятия окажутся под угрозой остановки: железнодорожная логистика не заменит транспортировку по морю, ведь не может обеспечить больших объемов перевозок и имеет высокие тарифы, подчеркнул Коваленко.

Напомним, ранее железорудные комбинаты Украины также обратились к президенту с призывом помочь в разблокировании морских портов для экспорта металлопродукции.

Как говорится в их письме, возобновление экспорта принесет в бюджет минимум 5 млрд грн ежемесячно в виде налогов и сборов, а также страна будет получать более 600 миллионов долларов валютной выручки ежемесячно.

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