Експорт металу через порти дасть змогу підприємствам відновити роботу, - експерт

Відкриття портів для експорту українського металу до завершення 2022 року дозволить українським виробникам втримати бізнес на плаву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комерційного директора національної мережі металоцентрів Vartis Сергія Коваленка.

"Представники металургійної галузі дуже очікують на відкриття портів. Адже на кону - існування та відновлення діяльності компаній, особливо - виробників. Усі вони зіткнулися з вагомою проблемою, адже морська логістика по об’ємам та вартості перевезень є незамінною. Крім того, це забезпечило б країну валютною виручкою. Експерти говорять про прогнозований приплив до країни $600 млн щомісяця, що значно допоможе стабілізувати курс гривні", - зауважив Коваленко.

За його словами, відкриття портів України надасть можливість металургійній галузі знову вийти на експортні ринки з пропозицією товару у довоєнних об’ємах. Йдеться про продаж сировини, напівфабрикатів (слябів, заготовок), а також готової продукції, яка дасть більше надходжень валюти в країну, ніж експорт сировини. Проте експорт сировини - важливий фактор для відновлення виробництва українських компаній.

"Запуск процесу продажів металургійного комплексу здешевить виробництво кожної виробленої тонни готової продукції, що дозволить заводам виробникам на якусь певну частку знизити ціну для українського ринку", - вважає Коваленко.

Якщо відкриття портів не відбудеться до кінця року, то українські підприємства опиняться під загрозою зупинки: залізнична логістика не замінить транспортування морем, адже не може забезпечити великих об’ємів перевезень та має високі тарифи, підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, раніше залізорудні комбінати України також звернулися до президента з закликом посприяти в розблокуванні морських портів для експорту металопродукції.

Як сказано в їхньому листі, відновлення експорту принесе у бюджет мінімум 5 млрд грн щомісяця у вигляді податків і зборів, а також країна отримуватиме понад 600 мільйонів доларів валютної виручки щомісяця.