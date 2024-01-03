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Експорт IT-послуг з України минулого року скоротився на 7%

Фото: експорт IT-послуг з України знизився (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

За період із січня по листопад 2023 року експорт ІТ-послуг з України впав на 7,3%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Водночас порівняно із даними за жовтень і вересень 2023 року, ІТ-експорт у листопаді зріс на 35 млн доларів та на 43 млн відповідно.

Зазначається, що в листопаді минулого року обсяг експорту ІТ-послуг з України становив 564 млн доларів.

Однак порівняно з показником за листопад 2022 року обсяг експорту таких послуг зменшився на 16 млн. 

Взагалом за період з січня по листопад 2023 року експорт становив 6,1 млрд доларів, що на 7,3% або на 482 млн менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Українські кібератаки на російські сайти

З початку повномасштабної війни українські айтішники зламують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли й роботу онлайн-ресурсу Міноборони РФ, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припиняли роботу через атаки "хакерів".

Раніше, ми писали про запуск безкоштовного курсу з кіберзахисту для малого та середнього бізнесу в Україні. Його створило Міністерство цифрової трансформації разом з Google.

 

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