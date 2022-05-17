Экспорт электроэнергии из Украины может заместить поставки газа в Европу на 17%

Как заявил замминистра энергетики Николай Колесник на 25-й конференции Gazterm-2022 в Польше, российские нефть, газ и ядерное топливо стали оружием, которое используется против свободного мира.

"Отказ европейского бизнеса от российской энергии - это уже прагматичное коммерческое решение, ведь Россия давно перестала быть надежным и предсказуемым партнером. В то же время, для Европы независимость от российских энергоресурсов - это в первую очередь вопрос безопасности", - отметил он.

В то же время Украина остается надежным партнером Европы в сфере энергетики. И готова предложить около половины мощностей подземных хранилищ газа европейским компаниям для сезонных или стратегических запасов газа.

Кроме того, Украина готова помочь европейским странам избавиться от зависимости от российских энергоносителей благодаря экспорту электроэнергии.

"По нашим оценкам, электроэнергия из Украины может заместить около 17% экспортируемого в ЕС российского газа", - добавил Колесник.